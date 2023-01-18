Patriot від Нідерландів та відставка Арестовича: новини за 17 січня

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 17 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Нідерланди передадуть Україні систему Patriot

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте під час зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні заявив, що Амстердам приєднається до ініціативи щодо відправлення систем оборони в Україну. Зокрема Нідерланди передадуть Києву ЗРК Patriot.

Шольц призначить Бориса Пісторіуса новим міністром оборони Німеччини

Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус стане новим головою Міноборони Німеччини.

За словами канцлера Олафа Шольца, Пісторіус "якраз та людина, яка ідеально підходить Бундесверу" через його "досвід, компетентність і наполегливість, а також велике серце".

У Дніпрі оголосили про завершення рятувальної операції на місці удару

ДСНС оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок російської атаки загинули 44 людини.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов заявив, що, за попередніми оцінками, внаслідок удару російських окупантів по Дніпру загиблих буде понад 50 осіб.

"На даний момент 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", - заявив Філатов.

Британія, Польща та країни Балтії хочуть переконати Німеччину дати Україні танки, - The Guardian

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що приєднається до своїх колег з Польщі та країн Балтії, щоб востаннє спробувати переконати Німеччину надати танки Leopard 2 для України.

Офіс президента прийняв відставку Арестовича

Вчора Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади радника Офісу президента, після його заяви про ракету, яка вдарила по будинку в Дніпрі, що викликала широкий резонанс.

Пізніше речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що Офіс президента звільнив Арестовича.