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"Ідеально підходить Бундесверу". Шольц підтвердив призначення нового міністра оборони

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Німеччина, Вівторок 17 січня 2023 14:12
"Ідеально підходить Бундесверу". Шольц підтвердив призначення нового міністра оборони Фото: Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус стане новим головою Міноборони Німеччини. Це підтвердив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Я радий, що новим міністром оборони стане визначний політик нашої країни Борис Пісторіус", - написав він.

За словами Шольца, Пісторіус "якраз та людина, яка ідеально підходить Бундесверу" через його "досвід, компетентність і наполегливість, а також великий серце".

Оновлено. У прес-службі уряду Німеччини заявили, що канцлер Олаф Шольц призначить 62-річного Бориса Пісторіуса новим міністром оборони.

"У четвер міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії отримає свідоцтво про призначення та принесе присягу у Бундестазі Німеччини", - йдеться у заяві.

Раніше видання Spiegel писало про те, що крісло міністра оборони ФРН може зайняти міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 16 січня оголосила, що йде у відставку.

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