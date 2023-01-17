Арестович йде з ОП після скандальної заяви про ракету у Дніпрі

Позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович написав заяву про звільнення. Це сталося після його заяви про ракету, що вдарила по будинку в Дніпрі, що викликало широкий резонанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Арестовича.

Свою заяву про звільнення він опублікував в соцмережі.

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, отже, у відставку", - написав Арестович.

Фото: Арестович написав заяву про звільнення з посади позаштатного радника ОП (facebook.com/alexey.arestovich)

Скандальна заява Арестовича про Дніпро

Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої повітряної атаки окупантів, одна з ракет влучила по багатоповерхівці в Дніпрі, внаслідок чого загинули та отримали поранення десятки людей.

Втім, Олексій Арестович надвечір після трагедії заявив, що українська ППО нібито спочатку відпрацювала по російській ракеті, а вже потім вона впала на будинок в Дніпрі.

Після чого цю заяву Арестовича очікувано розтиражували російські пропагандистські ЗМІ, традиційно звинувачуючи українців в тому, що нібито саме вони винні в трагедії.

Зазначимо, що слова Арестовича спростували в Повітряних Силах ЗСУ. Там пояснили, що в українських військових не має вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет, а всі попередні офіційні заяви про знищення таких ракет були помилковими (йшлося про російську Х-22).

Сам Арестович то спочатку вдавався до вибачень, то потім "відкликав" їх, спираючись на те, що він нібито висловив припущення і його невірно зрозуміли. Втім, вже сьогодні він заявив, що йде з посади.

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