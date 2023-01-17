Британія, Польща та країни Балтії хочуть переконати Німеччину дати Україні танки, - Guardian
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що приєднається до своїх колег із Польщі та країн Балтії, щоб на зустрічі в Естонії, що пройде цього тижня, востаннє спробувати переконати Німеччину надати танки Leopard 2 для України..
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Зустріч "Леопардової коаліції" відбудеться між країнами, які передадуть чи бажають відправити західні танки до Києва. Вона відбувається за день до того, як група з близько 50 міністрів оборони збереться в Рамштайні, щоб обговорити майбутні поставки зброї в Україну.
За даними видання, метою зустрічі в четвер де "підбадьорити німців", якщо до цього Берлін не прийме ще жодного рішення.
Нагадаємо, в Німеччині заявили, що за згоди німецького канцлера Олафа Шольца виробник зброї Rheinmetall зможе дати Україні до 15 танків Leopard 2 вже цього року.
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