ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія, Польща та країни Балтії хочуть переконати Німеччину дати Україні танки, - Guardian

Новость на русском →
Британнія, Вівторок 17 січня 2023 22:16
Британія, Польща та країни Балтії хочуть переконати Німеччину дати Україні танки, - Guardian Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що приєднається до своїх колег із Польщі та країн Балтії, щоб на зустрічі в Естонії, що пройде цього тижня, востаннє спробувати переконати Німеччину надати танки Leopard 2 для України..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зустріч "Леопардової коаліції" відбудеться між країнами, які передадуть чи бажають відправити західні танки до Києва. Вона відбувається за день до того, як група з близько 50 міністрів оборони збереться в Рамштайні, щоб обговорити майбутні поставки зброї в Україну.

За даними видання, метою зустрічі в четвер де "підбадьорити німців", якщо до цього Берлін не прийме ще жодного рішення.

Нагадаємо, в Німеччині заявили, що за згоди німецького канцлера Олафа Шольца виробник зброї Rheinmetall зможе дати Україні до 15 танків Leopard 2 вже цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ