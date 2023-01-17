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Офіс президента прийняв відставку Арестовича

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Київ, Вівторок 17 січня 2023 15:09
Офіс президента прийняв відставку Арестовича Фото: Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Офіс президента ухвалив відставку Олексія Арестовича з посади позаштатного радника Офісу президента.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

При цьому Никифоров не уточнив жодної інформації щодо причин звільнення Арестовича.

Нагадаємо, 17 січня Арестович написав заяву про звільнення після його заяви про ракету, яка вдарила по будинку в Дніпрі і викликала широкий резонанс.

Скандальна заява Арестовича про Дніпро

14 січня під час чергової масованої атаки росіян одна з ракет потрапила по багатоповерховому будинку в Дніпрі, внаслідок чого загинули та отримали поранення десятки людей.

У той же день Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" заявив, що ракета, яка потрапила до будинку, нібито була збита протиповітряною обороною. Згодом у Повітряних силах ЗСУ спростували цю заяву, наголосивши, що Україна не може збивати ракети такого типу.

Цю заяву Арестовича одразу підхопили російські пропагандистські ЗМІ. Навіть речник російського диктатора Дмитро Пєсков послався на слова Арестовича, коментуючи ситуацію в Дніпрі.

Заява Арестовича викликала засудження в соціальних мережах і заклики до Офісу президента офіційно звільнити його з посади.

Своєю чергою Арестович спочатку вибачився за свою заяву, проте пізніше "відкликав" його, спираючись на те, що він нібито висловив припущення і його неправильно зрозуміли. Проте вже сьогодні написав заяву на звільнення.

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Офіс президента Олексій Арестович
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