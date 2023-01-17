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Жертв удару РФ по Дніпру може бути 50+. Філатов дав невтішний прогноз

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Дніпро, Вівторок 17 січня 2023 19:15
Жертв удару РФ по Дніпру може бути 50+. Філатов дав невтішний прогноз Фото: Борис Філатов, мер Дніпра (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

За попередніми оцінками, внаслідок удару російських окупантів по Дніпру загиблих буде понад 50 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

За його словами, зараз шанси знайти когось під завалами наближаються до нуля, оскільки температура ночами була холодною і після удару горіло ракетне паливо.

"На даний момент 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", - заявив Філатов.

Він додав, що зараз рятувальники планують обстежити дах будинку, оскільки туди могло викинути тіла внаслідок російського удару.

"Ну давайте так. За попередніми оцінками, жертв буде 50+", - зазначив Філатов.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

Згідно з останніми даними, відомо про 45 загиблих внаслідок ворожої атаки.

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