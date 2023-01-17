Росіяни вдень обстріляли Куп'янськ. Зруйновано автотранспортний коледж

Вдень у вівторок, 17 січня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж", - розповів він. За попередньою інформацією, як розповів Синєгубов, обійшлося без постраждалих. "Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано", - додав очільник регіону.