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Росіяни вдень обстріляли Куп'янськ. Зруйновано автотранспортний коледж

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Харків, Вівторок 17 січня 2023 15:49
Росіяни вдень обстріляли Куп'янськ. Зруйновано автотранспортний коледж Фото: росіяни вдень обстріляли Куп'янськ Харківської області (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Вдень у вівторок, 17 січня, російські окупанти обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж", - розповів він.

За попередньою інформацією, як розповів Синєгубов, обійшлося без постраждалих.

"Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, російські війська минулої доби кілька разів атакували Харківську область. Під обстріл потрапили Куп'янський та Чугуївський райони.

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