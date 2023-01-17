У Дніпрі оголосили про завершення рятувальної операції на місці удару
У Дніпрі 17 січня оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці. Внаслідок російської атаки загинули 44 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено", - повідомили в ДСНС.
Так, за даними рятувальників відомо про таке:
- врятовано - 39 осіб (з них 6 дітей),
- загинуло - 44 особи (з них 5 дітей),
- травмовано - 79 осіб (з них 16 дітей).
Крім цього, було отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів, в лікарнях.
Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої атаки російські війська вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.
Як стало відомо, внаслідок атаки російських терористів 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо буде відновити.
Додамо, що низка світових лідерів відреагували на трагедію в Дніпрі, засудивши дії окупантів, а в британській розвідці тим часом висунули свою версію того, якою ракетою могла вдарити РФ по багатоквартирному будинку.
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