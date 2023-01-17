Офіційно. Нідерланди передадуть Україні систему Patriot

Під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправлення систем оборони в Україну. Йдеться про ЗРК Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rfi.Fr .

"Ми маємо намір приєднатися до того, що ви робите з Німеччиною щодо проекту системи протиповітряної оборони Patriot. Я вважаю, що це важливо, і ми приєдналися до цього", – сказав Рютте Байдену в Білому домі.

Прем'єр-міністр Нідерландів також додав, що він сьогодні вранці вже обговорив це з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.