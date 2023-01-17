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Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 08:17
Майже 900 окупантів за добу. Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні на 17 січня (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 17 січня, українські військові ліквідували за добу 870 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 116 950 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 17.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 116 950 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків - 3121 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 6215 (+11) од,
  • артилерійських систем - 2104 (+5) од,
  • РСЗВ - 441 (+3) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 286 (+0) од,
  • гелікоптерів - 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1872 (+0),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4877 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 190 (+0).

Як повідомлялось, сили оборони за добу, 16 січня, відбили атаки біля 20 населених пунктів. Своєю чергою окупанти заблокували українські канали в Херсонській області.

Також українські захисники продовжують утримувати оборону на Донбасі. Водночас на деяких ділянках фронту на сході ЗСУ атакують окупантів.

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