Папа Римський відреагував на удари РФ по Україні та рішуче закликав припинити війну

Папа Римський Лев XIV розповів про свої молитви за загиблих через триваючу агресію Росії проти України, зокрема на тлі нових обстрілів, та наголосив на підтримці усіх ініціатив, які можуть покласти край війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter -акаунт (X) понтифіка.

"Народ України постраждав від нових, серйозних нападів", - йдеться в публікації Папи Римського в соцмережі 28 травня.

Такий допис був зроблений незабаром після масованих комбінованих повітряних ударів РФ по Україні, які тривали три ночі поспіль - 24, 25 та 26 травня, внаслідок яких у різних українських містах були жертви та багато поранених, серед яких були діти.

Лев XIV зазначив, що молиться "за всіх жертв, особливо дітей та їхні родини".

"Я рішуче повторюю свій заклик припинити війну та підтримати кожну ініціативу щодо діалогу та миру. Давайте у молитві разом прагнутиме миру в Україні та скрізь, де війна приносить страждання", - написав понтифік.

Масовані комбіновані удари РФ по Україні

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти значно посилили терористичні атаки на міста України, здійснивши удари по мирних містах сотнями дронів-камікадзе та великою кількістю ракет різного типу.

Зокрема, у ніч проти 24 травня війська РФ завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні ворогом було випущено 14 балістичних ракет і 250 ударних БпЛА. ППО ЗСУ знищила 6 ракет і знешкодила 245 дронів.

У ніч проти 25 травня російські окупанти вдарили по 13 областях України, для ударів використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.

А у ніч проти 26 травня РФ запустила по Україні рекордну кількість ударних дронів та крилаті ракети.

Детальніше про те, що стоїть за цими атаками і якими темпами ворог може далі масовано атакувати - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Позиція Лева XIV щодо України готовність до сприяння переговорному процесу

Нагадаємо, 18 травня президент України Володимир Зеленський після аудієнції з Папою Римським Левом XIV заявив про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією заради досягнення справедливого миру.

Пізніше прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні розповіла, що понтифік підтвердив свою готовність провести у Ватикані переговори між українською та російською сторонами.

При цьому глава МЗС РФ Сергій Лавров відкинув ідею щодо можливості такої зустрічі у Ватикані. Він заявив, що Москва хотіла б провести новий раунд переговорів з Україною у Стамбулі.

Додамо, 27 травня у Ватикані уточнили пропозицію Папи Римського щодо переговорів України та РФ, та зауважили, що про посередництво не йдеться - лише про місце для можливих перемовин.

Як повідомлялося, раніше під час меси Папа Римський Лев XIV згадав Україну, та звернув увагу, що країну очікують переговори про мир. Також повідомлялося, що раніше понтифіку передали списки українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Крім того, 11 травня понтифік звинуватив Росію в імперіалізмі та закликав скласти зброю.