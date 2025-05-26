Новий рекорд повітряного терору РФ: скільки дронів і ракет запустили по Україні цієї ночі

Російська Федерація у ніч на 26 травня запустила по території України рекордну кількість ударних дронів та крилаті ракети. Українська ППО збила значну частину ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у 10 локаціях.

За попередніми даними станом на 11:00 протиповітряною обороною збито усі 9 крилатих ракет Х-101, знешкоджено 288 ворожих дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни.

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 травня, з 20:15 25 травня, противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 364-х засобів повітряного нападу противника.

Масовані обстріли України за останні три дні

Нагадаємо, у ніч на 24 травня, Росія завдала комбінованого удару по Києву, застосувавши одночасно балістичні ракети та дрони. Тоді по Україні було випущено 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних БпЛА. ППО знищила шість ракет і знешкодила 245 дронів.

Також у ніч на 25 травня росіяни атакували 13 областей України. Тоді окупанти використали десятки балістичних та крилатих ракет, а також близько 300 безпілотників.

Детально про наслідки масованої атаки у ніч на 26 травня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.