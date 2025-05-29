Папа Римский отреагировал на удары РФ по Украине и решительно призвал прекратить войну

Папа Римский Лев XIV рассказал о своих молитвах за погибших из-за продолжающейся агрессии России против Украины, в частности на фоне новых обстрелов, и отметил поддержку всех инициатив, которые могут положить конец войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -аккаунт (X) понтифика.

"Народ Украины пострадал от новых, серьезных нападений", - говорится в публикации Папы Римского в соцсети 28 мая.

Такое сообщение было сделано вскоре после массированных комбинированных воздушных ударов РФ по Украине, которые продолжались три ночи подряд - 24, 25 и 26 мая, в результате которых в разных украинских городах были жертвы и много раненых, среди которых были дети.

Лев XIV отметил, что молится "за всех жертв, особенно детей и их семьи".

"Я решительно повторяю свой призыв прекратить войну и поддержать каждую инициативу по диалогу и миру. Давайте в молитве вместе стремиться к миру в Украине и везде, где война приносит страдания", - написал понтифик.

Массированные комбинированные удары РФ по Украине

Напомним, на прошлой неделе российские оккупанты значительно усилили террористические атаки на города Украины, осуществив удары по мирным городам сотнями дронов-камикадзе и большим количеством ракет различного типа.

В частности, в ночь на 24 мая войска РФ нанесли комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине врагом было выпущено 14 баллистических ракет и 250 ударных БпЛА. ПВО ВСУ уничтожила 6 ракет и обезвредила 245 дронов.

В ночь на 25 мая российские оккупанты ударили по 13 областям Украины, для ударов использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.

А в ночь на 26 мая РФ запустила по Украине рекордное количество ударных дронов и крылатые ракеты.

Подробнее о том, что стоит за этими атаками и какими темпами враг может дальше массированно атаковать - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Позиция Льва XIV в отношении Украины готовность к содействию переговорному процессу

Напомним, 18 мая президент Украины Владимир Зеленский после аудиенции с Папой Римским Львом XIV заявил о готовности Ватикана стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией ради достижения справедливого мира.

Позже премьер-министр Италии Джорджия Мелони рассказала, что понтифик подтвердил свою готовность провести в Ватикане переговоры между украинской и российской сторонами.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отверг идею о возможности такой встречи в Ватикане. Он заявил, что Москва хотела бы провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле.

Добавим, 27 мая в Ватикане уточнили предложение Папы Римского относительно переговоров Украины и РФ, и отметили, что о посредничестве речь не идет - только о месте для возможных переговоров.

Как сообщалось, ранее во время мессы Папа Римский Лев XIV вспомнил Украину, и обратил внимание, что страну ожидают переговоры о мире. Также сообщалось, что ранее понтифику передали списки украинских воинов, которые находятся в российском плену. Кроме того, 11 мая понтифик обвинил Россию в империализме и призвал сложить оружие.