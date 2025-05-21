Папа Римський готовий прийняти в Ватикані переговори між Україною та РФ

Папа Римський Лев XIV готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами, щоб спробувати покласти край війні між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Про згоду приймати в Ватикані представників України та РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні у телефонній розмові у вівторок, 20 травня.

"Знайшовши у Святішого Отця підтвердження готовності прийняти наступні переговори між сторонами у Ватикані, прем'єр-міністр висловила глибоку вдячність (понтифіку) за його незмінну відданість миру", - йдеться в заяві глави італійського уряду.

Також зауважимо, що після телефонної розмови 19 травня між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним в офісі Мелоні заявили, що вона вітає слова американського лідера про те, що Лев XVII висловив зацікавленість у проведенні переговорів між Києвом і Москвою, але Ватикан тоді не підтвердив такої пропозиції.

У другій окремій заяві Мелоні сказала, що вона також мала переговори з іншими європейськими лідерами та з президентом України Володимиром Зеленським щодо наступних кроків.

"Домовлено підтримувати тісну координацію між партнерами з метою нового раунду переговорів, спрямованих на припинення вогню та мирну угоду в Україні", - йдеться у повідомленні Офісу прем'єра Італії.