У Москві вигадали причину, чому їм не підходить Ватикан для переговорів з Україною

Ватикан погано підходить для Росії як місце для переговорів між Москвою і Києвом. Це католицький майданчик.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

"Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав. Коли православні країни будуть на католицькому майданчику обговорювати питання, що стосуються усунення першопричин", - сказав він.

За його словами, одна з першопричин - "це курс на знищення Української православної церкви" Московського патріархату.

Він заявив, що Москва не дозволить російськомовному населенню України залишатися під владою так званої "хунти" на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Лавров заявив, що для Росії було б "злочином" дозволити цьому статися. Він додав, що найпростішим способом врегулювання конфлікту була б вимога міжнародної спільноти до України скасувати закони, що дискримінують російськомовних.