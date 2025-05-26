Масовані атаки РФ триватимуть? Що чекає Україну найближчими місяцями

Масовані удари Росії по Україні тривають уже третю ніч поспіль. Ворог запускає рекордну кількість дронів та застосовує ракети, покриваючи ударами територію від півночі до півдня. При цьому агресор нарощує виробництво озброєння та має кілька цілей.

Що стоїть за цими атаками і якими темпами ворог може далі масовано атакувати - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Чому Росія різко наростила атаки саме зараз?

Які цілі масованих ударів РФ по Україні?

Скільки ще Росія здатна атакувати, які у неї є ресурси?

Чи справді російські дрони керуються через Telegram і чи ускладнить це їх перехоплення?

Три ночі поспіль російські війська масовано атакують Україну ракетами та ударними дронами. Лише сьогодні ворог застосував рекордну кількість безпілотників - 355 одиниць, а також запустив 9 ракет. Тоді як дві попередні доби - по 367 та 264 БПЛА та ракет відповідно.

Під атакою агресора вже не першу ніч опиняється безпосередньо Київ, цієї ночі географія удару простяглася зокрема від Чернігівщини до Хмельниччини та від Харківської до Одеської області.

Президент США Дональд Трамп після низки ударів РФ по Україні заявив, що російський диктатор Володимир Путін "абсолютно збожеволів", й попередив, що якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до "падіння" Росії.

Натомість український лідер Володимир Зеленський зазначив, що цими ударами Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на "діалог" із ним, ніж на тиск.

"Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів та ще й постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного значного військового сенсу, але є значний політичний сенс", - пояснив Зеленський.

Деякі українські посадовці та західні аналітики, як пише, Financial Times

попереджають, що Москва може підготувати нову широкомасштабну повітряну кампанію по Україні, але вже з прив'язки до можливого нового наземного наступу.

РБК-Україна розпитало у військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, військового експерта Олександра Мусієнка яку мету переслідує противник, масовано атакуючи українські мирні міста і які спроможності для ударів має агресор.

Яка мета масованих ударів РФ по Україні?

Як зазначив співрозмовник в коментарі РБК-Україна, метою є насамперед тероризм, а в будь-якому тероризмі є відповідні цілі:

Перша - це спроба деморалізації цивільного населення.

Друга - спроба залякування.

Третя - спосіб тиску.

Четверта пов'язана з тим, що РФ не може досягти військовим шляхом цілей і результатів на полі бою.

"Тобто зламати український опір і, наприклад, окупувати Запоріжжя та Херсон, не кажучи вже про ті фантазії, які публікує Дмитро Мєдвєдєв. Ну і відповідно вони це все намагаються компенсувати ударами з повітря", - зазначає Мусієнко.

Які спроможності є у ворога для атак дронами?

Експерт погоджується, що дійсно противник нарощує спроможності по виробництву дронів типу "Шахед" і інших типів, які використовуються більше як розвідники або на фронті. Йдеться про дрони "Орлан", Zala та Supercam.

"Дійсно, потужності ворога дещо зросли, але це й прогнозувалося. Відповідно якщо раніше обсяги запуску дронів могли складати 50-80 одиниць типу "Шахед" на добу, то зараз ми бачимо, що вони виходять на режим щонайменше 150-200 дронів", - говорить Мусієнко.

За його оцінкою, в режимі 150-200 дронів, за умов нарощування виробництва, росіяни можуть фактично масовано атакувати Україну три-чотири рази на тиждень.

"І є перспективи до нарощування. Втім, й Україна не спостерігає просто. На всі атаки, які завдає ворог, йде відповідь. Якраз по об'єктах військового виробництва, зокрема по виробництву "Шахедів" в Єлабузі (Татарстан). Тому що це один із найефективніших способів як цьому протидіяти", - акцентує Мусієнко.

Що у противника з ракетним потенціалом?

Що стосується ракет, то тут, як каже експерт, показник істотно не змінився. Йдеться про можливість росіян проводити 3-4, максимум 5 масованих атак на місяць.

"Але цей показник ранжується, тобто він залежить. Я б констатував, що Росія збільшила два компоненти виробництва. Це крилаті ракети морського базування "Калібр" та балістичні "Іскандери-М", - пояснює Мусієнко.

Він зазначає, що "Іскандери" агресор використовує точково, максимальний залп, який вони собі дозволяють протягом доби, може складати від 10 до 15 одиниць.

Всього ж в резерві Росія може мати до 500 балістичних ракет, повідомляло The Economist.

"Що стосується "Калібрів", то виходячи з їх спроможностей, вони можуть випускати близько 30 одиниць. Скажімо, якось істотного зростання до того що було, спроможностей до обстрілу саме ракетами немає, а по "Шахедах" є", - додає Мусієнко.

РФ зараз виробляє ракети та дрони швидше, ніж встигає їх використовувати?

Журналісти Financial Times у своєму матеріалі також наголошують, що Росія нині виробляє ракети та безпілотники у багато разів швидше, ніж їх застосовує.

За словами Мусієнка, РФ виробляє швидше ракети "Калібр" та балістику. Але і їх росіяни використовують наразі не в більших масштабах, ніж використовують раніше.

"Тобто накопичення може тривати, але треба розуміти, що технічні спроможності для запуску цих ракет, вони є обмеженіші в порівнянні з кількістю ракет. Тобто запаси вони можуть формувати, але щоб випускати одночасно, то тут є проблеми", - пояснює він.

Як, до речі, є у загарбників проблеми й зі стратегічною авіацією, зокрема літаками Ту-95 та Ту-160, які ламаються і їх стає менше, так і є проблеми з можливістю пусків "Калібрів" та "Іскандерів", додає експерт.

Окупанти керують "Шахедами" через Telegram-боти?

Що стосується дронів, то, як пише The Economist, нещодавно українські інженери в київській лабораторії, де досліджують збиті російські дрони, знайшли у "Шахеді" записку, де йшлося, що ці дрони контролюються зокрема через ботів у Telegram - ті надсилають операторам дані про політ і відео в реальному часі.

Крім того, інженерам стало відомо, що нові моделі російських дронів не піддаються впливу радіоелектронної боротьби. Це пов’язано з тим, що вони не покладаються на GPS, а керуються штучним інтелектом і використовують українську мобільну мережу.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко натомість заявив, що жодної "сенсації" цьому немає. Адже, за його словами, деякі "Шахеди" ще з минулого року так керуються, на них камери встановлювали і керували дистанційно. Також, як стверджує керівник ЦПД, штучного інтелекту в "Шахедів" наразі немає. При цьому ворог має інший ударний дрон з ШІ.

Натомість експерт Мусієнко, на питання, чи може такий підхід ворога в управлінні дронами-камікадзе означати, що українській ППО буде складніше боротися з даними цілями відповів заперечно.

"Ні. Ми й далі будемо знищувати "Шахеди". Просто будь-яка зміна позицій і параметрів ворога, його програм, вимагає додаткового часу, щоб ми вивчили та виробили форму протидії. У нас вже є форма протидії вишкам мобільного зв'язку і не тільки. Я думаю, що стосується цих засобів спостереження та Телеграм-ботів, то тут форми протидії так само будуть", - підсумував Мусієнко.