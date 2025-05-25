Під атакою вся Україна, серед жертв - діти: головне про рекордний удар РФ

Україна в ніч на 25 травня зазнала чергової масованої атаки з боку Росії. Окупанти випустили рекордну кількість дронів та десятки ракети, внаслідок чого загинули понад 10 українців, зокрема і діти.

Що відомо про наслідки нічного масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Скільки ракет і дронів випустила Росія?

Які наслідки атаки на Київ і область?

Скільки людей загинуло внаслідок атаки РФ?

Які ще регіони були під ударом ворога?

Чим атакувала Росія

Росія цієї ночі випустила по Україні 298 дронів та 69 ракет, а саме:

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (пуски - Курська область);

55 крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 з Саратовської області;

1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (пуски з північного напрямку).

Сили ППО знищили 45 крилатих ракет Х-101, "Калібр", 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено. Також знешкоджено 266 безпілотників (139 - збито, 127 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ).

Варто додати, що цієї ночі РФ випустила рекордну кількість дронів по Україні (298 безпілотників). До цього рекорд був 273 безпілотники у ніч на 18 травня.

Жертви і постраждалі

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, зафіксовано влучання у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних дронів у 15 локаціях.

Під російським ударом опинилися 13 регіонів - місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що сьогодні рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару.

За даними МВС, відомо про понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї у Житомирській області. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

Київ

Київ вже другу ніч поспіль перебував під масованою атакою РФ. У столиці зафіксовані наслідки у трьох районах.

У Голосіївському районі сталася пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби. Також був пошкоджений ще один житловий будинок. У Дніпровському районі Києва пошкоджено двоповерховий приватний будинок.

Найбільше пошкоджень у Шевченківському районі. У районі Лук'янівки був сильно пошкоджений багатоповерховий будинок. РБК-Україна показувало, як він виглядає після атаки.



За даними КМВА, у Києві всього 11 постраждалих, з них троє госпіталізовані. Рятувальники повідомляли про 9 постраждалих.

Київська область

Нічний терор не оминув і Київську область - постраждали п'ять районів (Обухівський, Фастівський, Бучанський, Броварський у Білоцерківський).



Внаслідок російської атаки у Київській області пошкоджені будинки, складські будівлі та інші будівлі. За даними ДСНС, загинули четверо осіб, 16 людей отримали поранення, серед них троє дітей.

Фото: наслідки атаки на Київську область (Віталій Носач, РБК-Україна)

Житомирська область

Російські окупанти під час атаки на Житомирську область вбили трьох дітей віком 8, 12 та 17 років. Тіло однієї дитини деблокували рятувальники.

Фото: РФ вбила трьох дітей у Житомирській області (t.me/dsns_telegram)

Ще 10 осіб постраждали, вісім були врятовані. Усі постраждалі наразі госпіталізовані. Загалом у Житомирській області пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди.

Хмельницька область

У Хмельницькій області через ворожий обстріл зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 - пошкоджено.

За попередньою інформацією, загинуло четверо осіб, п'ятеро людей отримали осколкові поранення та перебувають у лікарні, одна постраждала - у важкому стані.

Фото: у Хмельницькій області четверо загиблих (t.me/dsns_telegram)

Миколаїв

У Миколаєві сталося влучання дрона в п'ятиповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа. Було зруйновано два поверхи будинку, інші - пошкоджено.

Фото: у Миколаєві "приліт" у будинок (t.me/mykprok)

Як відомо, загинув чоловік 1948 року народження. Постраждали п'ять осіб, серед них 17-річний підліток. З-під завалів врятовано двох жінок, одну госпіталізували у важкому стані.

Загалом з пошкодженого будинку евакуювали 210 мешканців.



Тернопіль

Крилата ракета, попередньо "Калібр", вдарила по будівлі промислового підприємства у Тернополі. Виникла пожежа на загальній площі 1000 кв.м.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

Фото: ракети РФ вдарили по Тернополю (t.me/dsns_telegram)

Чернігівська область

Чернігівська область зазнала комбінованого удару з застосуванням ракет та дронів. Є пошкодження на околицях Чернігова, у Чернігівському, Ніжинському та Корюківському районах.

Внаслідок атаки горіли склади та нежитлові будівлі. Найбільша пожежа охопила понад 1000 кв.м. На інші локації горів ангар з вугіллям і нежитлова будівля. У Чернігові теж пошкоджено будівлю. Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: по Чернігівській області вдарили ракети і дрони (t.me/dsns_telegram)

Сумська область

Армія РФ вночі завдала масованого удару по Конотопу. Російські війська застосували ракети та ударні безпілотники.

За інформацією міського голови Конотопа Артема Семеніхіна, внаслідок російської атаки зруйновано "і так зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території".

"Це був наймасованіший і комбінований удар по нашому місту, мабуть, з часів Другої світової", - написав Семеніхін.

ДСНС повідомляє, що у ворожі дрони влучили по харчовому підприємству в Сумах - пошкоджений дах, була пожежа. Вогнеборці розпочали гасіння, але через загрозу повторного удару були змушені відійти. Ворог таки завдав повторного удару.



Харків

Росіяни завдали три удари по місту. За словами міського голови, прильоти зафіксовано в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах міста.

"В Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство", - повідомив мер Ігор Терехов.

У Шевченківському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Троє людей постраждали.

Дніпропетровська область

Через атаку "Шахедами" та ракетами у Павлограді пошкоджене промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники приборкали.

Також росіяни вдарили по Дніпру. Сталася пожежа у триповерховій будівлі.

Одеська область

В Одеській області внаслідок атаки на автостоянці, розташованій серед багатоповерхівок, горіло 20 авто. Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу та не допустити розповсюдження полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч.

