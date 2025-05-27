Не Ватикан. В Росії розповіли, де хотіли б провести наступні переговори з Україною
Російська Федерація (РФ) знову хотіла б провести новий раунд переговорів з Україною щодо повномасштабної війни у турецькому Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергія Лаврова, якого цитує "Интерфакс".
"Що стосується переговорів Росії та України, якщо ви запитаєте мене, я б знову звернувся до наших турецьких друзів, - у Стамбулі дуже добре", - заявив Лавров під час пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом.
Фідан, своєю чергою, заявив, що Туреччина готова надати майданчик для переговорів, оскільки "вважає це своїм обов'язком для забезпечення миру на планеті".
Переговори Росії та України
16 травня між Україною та РФ відбулись перші за декілька років переговори щодо врегулювання повномасштабно війни. Тоді ж делегації зустрілись в Туреччини. Також туди прибув президент Володимир Зеленський, щоб зустрітись з диктатором Володимиром Путіним, але останній проігнорував заклик до діалогу.
Додамо, що делегацію України очолював голова Міністерства оборони Рустем Умєров, а Росії - радник Путіна Володимир Мединський.
Під час зустрічі сторони обговорили масштабний обмін полоненими у форматі "тисяча на тисячу". Обмін відбувся цими вихідними в три етапи.
Окремо варто додати, що Лавров раніше відкидав ідею щодо можливості проведення переговорів на території Ватикану, оскільки Росія й Україна є країнами східного православ'я.
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