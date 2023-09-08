Пакет військової допомоги Україні від США та нова підозра Коломойському: новини за 7 вересня
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 600 млн доларів. Тим часом олігарх Ігор Коломойський отримав нову підозру.
Більш детально про те, що сталося у четвер, 7 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових.
- Українські воїни продовжують тиснути на супротивника на Мелітопольському напрямку. Тяжкі бої продовжуються, наші бійці мають успіхи.
- Росія може готуватися до масових обстрілів України восени. Окупанти використовуватимуть не лише ракети, а й "Шахеди" власного виробництва, вважають у Повітряних силах.
- Окупанти обстріляли Запорізький район. Ворог для удару використав балістичне озброєння.
- Російські окупанти на Куп'янському напрямку формують "ударний кулак" з сотні тисяч військових. Однак росіянам не вистачає техніки, заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
- Українські бійці продовжують просуватися під Бахмутом та на Мелітопольському напрямку, відбили атаки окупантів поблизу Куп'янська та знищили два пункти управління росіян.
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 600 млн доларів.
"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет на 600 млн доларів включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.
Коломойському оголосили підозру за розкрадання грошей ПриватБанку
Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику "ПриватБанку" повідомлено про підозру у розкраданні понад 9,2 млрд гривень.
За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, йдеться про олігарха Ігоря Коломойського.
США незабаром передадуть Україні нову партію касетних боєприпасів, - NYT
США збираються відправити Україні більше касетних боєприпасів. Це може статися найближчим часом, повідомляє The New York Times.
За добу бійці ВМС знищили два російські катери
Українським бійцям Військово-морських сил вдалося знищити за добу два катери російських окупантів.
"За минулу добу підрозділами ВМС ЗС України знищено 24 окупанти, 2 катери, 2 артилерійські системи, 2 одиниці автомобільної техніки та 17 квадрокоптерів", - йдеться у повідомленні ВМС.
Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, - нардеп
Жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони матимуть статус військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений.
Про це розповів член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Раді Федір Вениславський.
Прикордонники підняли прапор України над двома селами на Харківщині
Українські прикордонники підняли український прапор над селами Строївка та Тополі Харківської області. Населені пункти перебувають у так званій "сірій зоні" на кордоні з Росією.
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