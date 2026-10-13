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РФ вдарила балістикою по ТЕЦ-4 в Києві, попередження від партнерів не було, - Зеленський

23:25 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
РФ вдарила балістикою по ТЕЦ-4 в Києві, попередження від партнерів не було, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Ввечері 13 жовтня Росія вдарила балістичними ракетами по Києву, основною ціллю стала ТЕЦ-4. Партнери вдруге поспіль не попередили про пуски, і ракети виявили лише на підльоті до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського та Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала столицю близько 22:40, кількість і тип ракет уточнюють. Головною мішенню стала ТЕЦ-4, один з основних енергооб'єктів Києва, і в неї є влучання.

Пошкоджено також житловий будинок: міський голова Віталій Кличко повідомляв про "приліт" у 9-поверхівку в Деснянському районі. Рятувальники гасять там пожежу.

У Повітряних силах наголосили, що ситуація повторює вчорашню: інформації від партнерів про пуски з території Росії знову не надійшло. Причини встановлюють, це підтвердив і радник президента з комунікацій Дмитро Литвин. За словами Зеленського, українська система виявила ракети фактично вже на підльоті до столиці.

"І це точно не справедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує. Важливо, щоб світ про це не мовчав. І важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна продовжується", - заявив президент.

Зеленський нагадав, що Україна підтримала припинення вогню по енергетиці. Проте, на його думку, Росія не вважає за потрібне дотримуватися того, про що говорив президент США, і знову робить мішенню електростанції та життя людей.

За даними української розвідки, росіяни готують нові пуски балістики. Повітряні сили також не виключають повторних атак і закликають бути пильними. Зеленський запевнив, що влада працює над тим, щоб поповнити ППО протиракетами.

Ввечері 13 жовтня вибухи в столиці пролунали одночасно з оголошенням тривоги. Напередодні ситуація була ще гіршою: 12 жовтня близько 22:30 росіяни вдарили по Києву балістикою, і вибухи пролунали ще до того, як у місті ввімкнули сирени.

Обидві атаки збіглися з повідомленнями про те, що США нібито погрожують Україні припинити обмін розвідданими через удари по російських НПЗ. Попередження про пуски балістики є частиною цієї розвідінформації. 13 жовтня президент США Дональд Трамп запевнив, що обмін розвідданими з Україною не припиняли. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що відсутність попередження про вчорашній удар американці пояснили поганою погодою.

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Обстріл Києва Війна в Україні Володимир Зеленський
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