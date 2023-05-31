Показали роботу ППО у соцмережах. У Києві викрили ще дев'ятьох "блогерів"

Правоохоронці викрили ще дев'ятьох жителів Києва, які показали у соцмережах роботу протиповітряної оборони під час масованих атак РФ. Їх передадуть СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Поліція встановила, що "блогери" знімали на камеру роботу ППО під час атак ворога, а потім виклали відео у соціальних мережах. Таким чином вони розкрили специфіку протиповітряної оборони.

Правоохоронці встановили особи дев'ятьох порушників. Ними виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років.

Зловмисників доставили до відділків поліції, де ті надали пояснення. Тепер порушників передали співробітникам Служби безпеки України для з'ясування усіх обставин.

Фото: у Києві викрили блогерів, які "засвітили" роботу ППО (kyiv.npu.gov.ua)

СБУ взялася за блогерів

Нагадаємо, під час нічної атаки росіян 16 травня декілька блогерів у Києві зняли та опублікували у мережі роботу ППО. СБУ викрила шістьох осіб, які причетні до цього.

Також, за даними РБК-Україна, Служба безпеки вручить підозру Інні Вороновій - київській блогерці та співачці, а також колишній дружині наркодилера Юрія Чернецького. Вона "засвітила" у соцмережі роботу ППО у столиці.

Крім того, СБУ закликає власників камер відеоспостереження вимкнути онлайн-трансляції, оскільки вони допомагають окупантам коригувати ракетні удари.

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