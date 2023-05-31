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Російська армія втрачає ініціативу на фронті, - британська розвідка

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Україна, Середа 31 травня 2023 09:08
Російська армія втрачає ініціативу на фронті, - британська розвідка Фото: російська армія втратила ініціативу на фронті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З початку травня 2023 року Росія все частіше поступається ініціативою та реагує на дії України, а не активно рухається до власних військових цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, в оперативному відношенні російське командування, ймовірно, намагається сформувати резервні сили та розташувати їх там, де, на їхню думку, може статися контрнаступ з боку України.

Однак ці дії зриваються через необхідність відправляти війська для заповнення прогалин на лінії фронту навколо Бахмута.

Крім того, зазначають у британській розвідці, у травні Росія протягом 20 ночей завдавала ударів дронами-камікадзе та крилатими ракетами вглиб України.

"Росія не досягла великих успіхів у своїх ймовірних цілях щодо нейтралізації вдосконаленої системи ППО України та знищення українських сил контрнаступу. На місцях вони передислокували сили безпеки, щоб реагувати на атаки партизанів на заході Росії", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Як повідомляло Financial Times, Україна проводить серію сміливих "формувальних операцій", щоб обдурити російських військових підготувати поле бою перед контрнаступом.

Подібну стратегію Україна успішно застосувала минулого літа. Тижнями країна обговорювала ідею південного контрнаступу. А коли російські війська рушили на південь в очікуванні цієї атаки, Київ почав бліцкриг на північ, які порідшали російські лінії навколо Харкова.

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