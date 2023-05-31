Загроза залишається. Українців попередили про можливі нові атаки Росії

Ракетні та дронові атаки Росії можуть повторитися. Українців попередили про загрозу нових обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Військові попереджують, що попри паузи окупанти можуть знову атакувати Україну. Тому громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів", - йдеться у повідомленні.

При цьому станом на ранок Росія вивели на бойове чергування у Чорне море 9 кораблів. Серед них три ракетоносії, два з яких - підводні. Загальний залп може складати 16 крилатих ракет "Калібр".

Росія масовано атакує Україну

За травень російську окупанти майже 20 разів масовано обстрілювали Україну, здебільшого це відбувалося вночі.

Найчастіше ворог випускав дрони-камікадзе по Києву, проте сили ППО збивали більшість з них. Крім того, цього місяця росіяни атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал", а також обстрілювали з ОТРК "Іскандер", випускаючи як крилаті, так і балістичні ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія збільшила частоту атак, оскільки, ймовірно, накопичила ресурси.

Про те, чому росіяни дедалі частіше б'ють по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.