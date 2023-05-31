Президент ЄК закликала надати Україні далекобійну зброю

Росія розпочала неспровоковану війну проти України. Аби вирівняти на полі бою розрив в дальності, союзники повинні надати ЗСУ далекобійне озброєння.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на форумі Globsec, пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЄК.

Як відзначила фон дер Ляєн, російський диктатор намагається зруйнувати мир, який світ будував після закінчення Другої світової війни.

"Росія розпочала цю неспровоковану і невиправдану війну. Без жодних причин вона вторглася в Україну, щоб стерти її з лиця землі. І Росія відмовляється визнати Україну як незалежну державу. Але воля України до боротьби й до свободи вразила світ", - додала президент Європейської комісії.

Український народ роками будував шлях до Європейського союзу й вкотре доводить свою мужність та рішучість, у зв'язку з чим світ повинен стояти на боці України. За словами президента ЄК, нагальною потребою для нашої країни сьогодні є військова допомога.

"Ось чому ми щойно запропонували Акт про виробництво боєприпасів. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до нарощування виробництва вкрай необхідних 155-міліметрових та 152-міліметрових артилерійських снарядів. Ті, хто може, повинні надати Україні далекобійну артилерію і системи озброєння. Це може допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив в дальності", - пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Мільйон боєприпасів для ЗСУ

В березні Європейський союз погодив спільну закупівлю мільйона боєприпасів для наших воїнів. Угода передбачає три етапи, серед яких:

передача снарядів зі своїх складів;

спільну закупівлю снарядів;

задоволення оборонних потреб Європи виробниками снарядів.

3 травня Рада Європейського союзу схвалила рішення про допомогу Україну у розмірі 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів, а голова Європейської народної партії Манфред Вебер тим часом закликав прискорити процедуру голосування щодо планів збільшення виробництва боєприпасів Україні.