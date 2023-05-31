Майже півтисячі знищених окупантів: оновлені втрати росіян за добу
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 470 російських загарбників. Також ЗСУ знищили десятки дронів та одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 31 травня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 207910 (+470) осіб ліквідовано;
- танків - 3802 од.;
- бойових броньованих машин - 7472 (+3) од.;
- артилерійських систем - 3460 (+15) од.;
- РСЗВ - 575 од.;
- засоби ППО - 333 (+1) од.;
- літаків - 313 од.;
- гелікоптерів - 298 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3124 (+32) од.;
- крилаті ракети - 1107 од.;
- кораблі /катери - 18 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6230 (+11) од.;
- спеціальна техніка - 454.
Росія втрачає війська
Сервіс Global Firepower визначив, що втрати Росії в Україні - найбільші з часів Другої світової війни і вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.
При цьому найбільших втрат окупанти зазнають на сході України. Так, нещодавно президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів.
Також військові з Таврійського напрямку повідомили, що за добу окупанти втратили майже дві роти солдатів вбитими та пораненими.
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