Отставка Рябошапки и конец карантина в Новых Санжарах: новости за 5 марта

Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, в Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из Китая, в Черновцах объявили локальную чрезвычайную ситуацию. Подробнее о том, что произошло в четверг, 5 марта, - в материале РБК-Украина

Рада выразила недоверие Рябошапке

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Нардепы заявили о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генпрокурора.

Почему главу офиса Генпрокурора отправили в отставку – в материале РБК-Украина.

Шмыгаль хочет возобновить поставки воды в Крым

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", сообщает РБК-Украина. По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

Позже Шмыгаль оправдался за заявление о поставках воды в Крым, и сообщил, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Крым до возвращения его в состав Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook после резонансного заявления.

В Новых Санжарах эвакуированные из Китая вышли с обсервации

В Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из китайского Уханя. За время обсервации, которая длилась 14 дней, ни у кого из помещенных на карантин не было зафиксировано симптомов коронавируса. Таким образом все были выписаны из санатория "Новые Санжары".

Президент Зеленский прибыл в санаторий "Новые Санжары" с большим розовым медведем и дал небольшой брифинг для прессы. Он поприветствовал экс-министра МОЗ Зоряну Скалецкую, поблагодарил ее за то, что она провела в обсервации с украинцами две недели и даже обнял ее, отметив, что не боится коронавируса (видео).

Украина передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, в списке находятся фамилии людей, местонахождение которых было известно. При этом Зеленский отметил, что люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

С рассмотрения ВР снят ряд законов Кабмина Гончарука, среди них - Трудовой кодекс

На сайте Верховной рады Украины указано, что с рассмотрения сняты все законопроекты Кабинета министров под председательством Алексея Гончарука, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Отметим, что среди этих законопроектов и скандальный проект нового Трудового кодекса.

Коронавирус в Черновцах: запрещены массовые мероприятия, школы закроют на карантин

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черновцах объявила локальную чрезвычайную ситуацию на региональном уровне в связи с подтверждением случая коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что для недопущения распространения коронавируса в Черновцах и Черновицкой области запретят массовые мероприятия, концерты, конференции, спортивные события. Также будет временно остановлен учебный процесс.

Госдума окончательно упростила получение гражданства РФ для украинцев

Государственная дума Российской Федерации приняла закон об упрощении получения гражданства России для украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня российский парламент отменил необходимость сдачи экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка. Этот статус позволяет получить гражданство России в упрощенном порядке.

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Турция и Российская Федерация договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по результатам переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

Так, по словам Эрдогана, режим прекращения огня в провинции Идлиб, где продолжается войсковая операции "Щит весны", вводится в ночь на 6 марта, и начинает действовать ровно в полночь.

Египет вводит туристические визы

В Египте по указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули вводятся туристические визы. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Egyptian Streets.

Отмечается, что визы будут введены летом 2020 года - с первого июня. Согласно новым правилам, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.