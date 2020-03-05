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Рада выразила недоверие Рябошапке

Новости » Политика     05.03.2020 - 19:48
Рада выразила недоверие Рябошапке
Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы заявили о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генпрокурора 

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания в четверг, 5 марта, выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, передает корреспондент РБК-Украина.

Отставку генпрокурора поддержали 263 народных депутата.

"Ставлю на голосование для принятия в целом постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Руслану. Прошу голосовать. За 263. Решение принято", - заявил глава ВР Дмитрий Разумков.

Таким образом, за отставку Рябошапки проголосовали 179 нардепов от "Слуги народа", 36 нардепов от ОПЗЖ, 15 - "За майбутне", 16 - "Довіра" и 17 внефракционных депутатов.

Фото: голосование о выражении недоверия Руслану Рябошапке (РБК-Украина)

В частности, нардепы одобрили проект постановления №3154 "О выражении недоверия генеральному прокурору Рябошапке Р.Г.". Предложение об отставке генпрокурора изначально было инициировано 158 нардепами.

В постановлении указано, что существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой обязанностей генерального прокурора и, как следствие, его несоответствии занимаемой должности.

"Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствует о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед Офисом прокурора, в том числе и перед прокуратурой в целом", - сообщается в документе.

"Выразить недоверие генеральному прокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу, что влечет его отставку с должности. Это постановление вступает в силу с момента его принятия", - подчеркивается в постановлении.

Напомним, текст постановления о недоверии Рябошапке появился в Раде 3 марта. Позже профильный правоохранительный комитет ВР рекомендовал определиться с постановлением о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке в сессионном зале.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Он высказал мнение, что чиновники не должны занимать должности, если их работа не приносит результата.

Добавим также, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко заявил, что во время заседания фракции не прозвучали фамилии других вероятных кандидатов на должность генпрокурора, кроме народного депутата Сергея Ионушаса.

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