Украина передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Владимира Зеленского, некоторые пленные, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, в списке находятся фамилии людей, местонахождение которых было известно.

"Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, стремимся к этому", - заявил президент.

При этом Зеленский отметил, что люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

"Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только некоторые тела. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами", - сказал президент.

Также Зеленский отметил, что сейчас идет обсуждение с Российской Федерацией вопрос о правах крымских татар, которые находятся на территории оккупированного Крыма.

Президент также отметил, что необходимо использовать все дипломатические средства для прекращения войны и возвращения людей.

"Очень важно говорить о местах разведения войск. Я имею ввиду то, что в прошлом году мы определили три гуманитарные зоны разведения. Есть еще три точки, о которых мы говорим", - отметил Владимир Зеленский.

В то же время, по его словам, самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

"Когда я принимал участие в нормандской встречи, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма там не было, ни в одной договоренности не было. Крым для нас - стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма", - добавил Зеленский.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении освобожденному из плена Евгению Бражникову. По данным следствия, он, находясь под стражей на оккупированном Донбассе, стал членом незаконных формирований и пытал других пленных украинцев.

Тем временем в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили, что обмен пленными до конца марта провести не удастся якобы из-за позиции Киева.