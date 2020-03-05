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Египет вводит туристические визы

Новости » Туризм     05.03.2020 - 05:28
Египет вводит туристические визы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Новые правила въезда начнут действовать летом 2020 года

В Египте по указанию премьер-министра страны Мустафы Мадбули вводятся туристические визы. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Egyptian Streets.

Отмечается, что визы будут введены летом 2020 года - с первого июня. Согласно новым правилам, туристы смогут неоднократно въезжать в страну, однако при этом максимальное количество дней пребывания при однократном въезде составит не более 90 дней.

Документы можно будет оформлять через египетские консульства или на портале по оформлению электронных виз. Виза будет выдаваться сроком на пять лет.

Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние - самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере десяти долларов.

Напомним, Украина начала переговоры с Британией о политическом сотрудничестве. Главная тема переговоров - стратегическое партнерство и визовый диалог с Британией. Также двухстороннее соглашение, котрое обсуждается, может в себя включать политическое сотрудничество, свободную торговлю и партнерство.

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