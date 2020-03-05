Силовой разгон: почему Зеленский дал уволить генпрокурора Рябошапку

Зеленский дал уволить Рябошапку (фото: Офис президента, остальные фото по тексту Виталий Носач/РБК-Украина)

Команда Владимира Зеленского продолжает масштабную перезагрузку власти. Вслед за сменой премьер-министра и Кабмина парламент уволил генерального прокурора Руслана Рябошапку. При этом сам президент дистанцировался от процесса. Формально решение приняла Верховная рада, но с молчаливого согласия Банковой. Почему главу офиса Генпрокурора отправили в отставку – в материале РБК-Украина.

Верховная рада поддержала вотум недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. За это решение отдали голоса 263 депутатов, 179 из них – от "Слуги народа". На своей должности он пробыл всего полгода. За это время завершились чистки в центральном аппарате прокуратуры, и началась переаттестация на местах.

Однако Банковая требовала от всех правоохранителей ускорить работу и дать громкие кейсы. ГБР подготовила подозрение Петру Порошенко, но генпрокурор отказался его подписать, сославшись на то, что документ, как и само дело, сделаны крайне топорно. Часть соратников Зеленского обвинила Рябошапку в подыгрывании прошлому президенту.

"Весна пришла – сажать будем". Пожалуй, один из самых ярких слоганов прошлой президентской кампании. Через пару месяцев Зеленский отметит год в должности главы государства. Похвастаться избирателям громкими "посадками" он пока не может. Ведь садит, как известно, суд, реформа которого заблокирована с конца прошлой осени.

Народное недовольство на Банковой решили гасить опять за счет отставок. Вначале речь шла об увольнении Артема Сытника и Назара Холодницкого, ведь именно их ведомства отвечают за расследование топ-коррупции. Однако по процедуре избавиться от директора НАБУ пока нельзя, а глава САП и так оставит пост в конце осени. Потому под удар попал генеральный прокурор, тем более что информационно почва для его увольнения готовилась уже несколько месяцев.

Отставка Рябошапки также ложится в канву "зачистки богдановских", ведь именно бывший глава ОП привел его в команду Зеленского. "Идеальный шторм. Сошлось много разных факторов", – объяснил увольнение генпрокурора в разговоре с РБК-Украина один из руководителей силовой вертикали.

Чужой среди своих

В знаменитом телефонном разговоре с Трампом Зеленский назвал будущего генпрокурора "на 100% своим человеком". Позже президент объяснил, что Руслан Рябошапка "его товарищ" и он изначально не хотел идти в Генеральную прокуратуру.

"Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой, семь месяцев. Да, мой человек, но не моя собственность", – уточнил Зеленский в конце сентября.

Уже через месяц в парламенте начался сбор голосов за отставку Рябошапки. Поначалу эту идею активно продвигала группа депутатов, которых связывают с Игорем Коломойским.

"Руслан еще вначале собрал Сытника и Холодницкого и сказал, что по делам "Привата" мы работаем. Кто бы и от кого не звонил, под его ответственность", – рассказал изданию источник, близкий к руководству Офиса генпрокурора (ОГП).

Рябошапка передал в НАБУ все производства, которые касаются "ПриватБанка". В том числе расследование о возможном выводе средств бывшими владельцами накануне национализации. Недавно генпрокурор заявил, что в этих делах есть прогресс, как и в расследовании схем в компании "Укрнафта", которая также находится в орбите интересов Коломойского.

Недовольство отдельных политических игроков наложилось на ожидания быстрых посадок со стороны Банковой. Пока Рябошапка занимался очисткой своего ведомства, от него ждали громких дел, в том числе и по видным представителям прошлой власти.

Прокуратура с конца прошлого года не занимается расследованиями. В рамках реформы правоохранительной системы ей отошла роль "надзирателя" за делами следственных органов: СБУ, ГБР и Нацполиции. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) занимается кейсами НАБУ.

Тем не менее в нынешних реалиях генеральный прокурор фактически координирует работу своих коллег из других силовых структур. Ведь с результатами их расследований в суд потом идут именно прокуроры. Глава САП Назар Холодницкий в интервью РБК-Украина сказал: "доказывать вину лица в суде – это не просто лайкать посты в Фейсбуке".

По этому поводу у Рябошапки возник негласный конфликт с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Национальная полиция в конце прошлого года объявила подозрения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Когда данные следствия изложили в суде, оказалось, что в них много неувязок.

Генпрокурор после этого заявил, что полиции придется еще поработать над этим делом. "Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно", – уточнил Рябошапка.

Однако как минимум в одно случае он все же подыграл Банковой. В конце прошлого года состоялся обмен удерживаемыми лицами с так называемыми "Л/ДНР". По словам близкого к процессу собеседника РБК-Украина, ключевым требованием боевиков была выдача "беркутовцев".

Прокуроры в деле о расстрелах на Майдане в декабре 2019 года отказались просить суд отпустить обвиняемых для участия в обмене. Тогда Рябошапка ввел в дело новых прокуроров, которые обеспечили выход "беркутовцев" на свободу под личное обязательство. Уже после обмена "старых" обвинителей вернули, однако ключевые фигуранты исчезли.

Собеседник на Резницкой после этого случая сказал РБК-Украина, что генпрокурор в дальнейшем не намерен выполнять "хотелки сверху". В окружении Зеленского усомнились в лояльности Рябошапки, когда встал вопрос о деле против Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований подготовило прошлому президенту подозрение в захвате власти. Ему инкриминируют якобы незаконное назначение двух членов Высшего совета правосудия и первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По данным РБК-Украина, Рябошапка несколько раз отказывался подписывать документ, объясняя, что "дело сырое" и развалится в суде.

Накануне отставки генпрокурора глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что, возможно, этот эпизод и стал "последней каплей".

"Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто почему-то этого не делает. Есть реально недоработки Офиса генерального прокурора, и это не только господин Рябошапка, это вообще топ-менеджмент Офиса генпрокурора. Там и заместители тоже много чего не делают того, чего от них ждет народ Украины", – уточнил он.

Время перемен

Вечером четверга парламент собрался на внеочередное заседание для увольнения Рябошапки. Несмотря на сомнения некоторых депутатов монобольшинства, в "Слуге народа" еще днем говорили, что отставка – дело решенное, голоса есть.

"Запрос общества на справедливость на сегодня не выполнен генпрокурором. Сегодня мы выразим вотум недоверия и уже новый генпрокурор, я надеюсь, сделает выводы из негативного опыта его предшественников", – сказал РБК-Украина нардеп Александр Качура ("СН").

Замглавы фракции Евгения Кравчук объяснила, что "Слуга народа" недовольна ходом реформы ведомства Рябошапки. Мол, "мажоритарщики" утверждают, что по всей Украине прокуратура парализована, подозрения не подписываются, дела не движутся.

По словам главы президентской партии Александра Корниенко, руководители других правоохранительных органов жалуются, что им стопорят подозрения "десятками-сотнями".

"Плюс проблемы с коммуникацией, мы вчера слышали от Рябошапки много нареканий на какие-то "внешние обстоятельства", непонятные утверждения о каком-то давлении олигархов, про заказные медиа-компании", – сказал он.

После презентации отчета о своей работе в профильном комитете Рябошапка заявил, что отдельные представители власти пытаются политизировать работу прокуратуры. Мол, им не нужна прокуратура, в которой "нельзя ничего решить".

"Они видят, что ничего не могут решить и в НАБУ, "порешать"... Когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает с Офисом генерального прокурора, – это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов", – уточнил он.

Накануне Руслан Рябошапка пообщался с послами G7. Посольство США в Украине уточнило, что участники встречи хотят "обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора".

Источник издания в руководстве ОГП сказал, что это возымело обратный эффект на Банковую. Мол, окружение Зеленского вменяет Рябошапке "излишнюю коммуникацию с западными партнерами". По его словам, в понимании президента он якобы не достаточно общается с и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой и главой СБУ Иваном Бакановым.

Примечательно, что сам Зеленский на увольнение Рябошапки в Раду не прибыл. В этот день он уехал в Новые Санжары, где закончился срок обсервации эвакуированных из китайского Уханя. Журналистам он сказал, что вмешиваться не будет, "пусть депутаты голосуют, как хотят".

"Мое личное мнение: нет результата – не должен занимать место. Как президент я ставлю себе то же самое… Руслан – хороший специалист, но не показал результат. Нет приоритетов "товарищ - не товарищ", – добавил президент.

В окружении Рябошапки уверены, что у его отставки трое бенефициаров: Игорь Коломойский, Арсен Аваков и Андрей Ермак. "Продолжается зачистка "богдановских", – эту фразу РБК-Украина многократно повторили представители разных лагерей в команде Зеленского.

За увольнение главы ОГП решили не голосовать политсилы Святослава Вакарчука и Петра Порошенко. У них есть свои претензии к Рябошапке, но, по словам их представителей, этого добивались "пророссийские и антимайданные силы".

В этом контексте звучали не так слова в защиту Рябошапки, как опасения в том, что будет остановлена реформа прокуратуры. Переаттестация центрального офиса уже завершена, сейчас продолжается очистка ведомства в регионах. Также в оппозиции говорят, что следующий генпрокурор будет "на 300% человеком президента".

Сам Рябошапка за парламентской трибуной в последний раз отчитался о работе и сказал, что его не интересует мнение оппонентов в "Слуге народа".

"Я не стал ничьим слугой. Я был и остаюсь независимым, а независимого прокурора нельзя заставить, его можно только уволить. И я ухожу, но я ухожу для того, чтобы вернуться", – резюмировал он и вышел из зала, отказавшись отвечать на вопросы депутатов.

После продолжительных выступлений Рада таки поддержала вотум недоверия Рябошапке. "За" проголосовали 263 нардепа, только 179 из них – от "Слуги народа". Помогли голосами "Оппозиционная платформа - За життя", депутатские группы "Довіра" и "За майбутнє", а также внефракционные депутаты.

В числе кандидатов на уже свободное кресло главы ОГП называют депутата от "Слуги народа" Сергея Ионушаса, и.о. директора ГБР Ирину Венедиктову и бывшего заместителя генпрокурора Сергея Кизя. Однако по словам собеседников в монобольшинстве, особой спешки в этом вопросе пока нет. Президент пообещал фракции, что решение будет принято после консультаций с депутатами.

По информации РБК-Украина, вслед за Рябошапкой прокуратуру покинут все его заместители, кроме Назара Холодницкого. Срок полномочий главы САП заканчивается в ноябре. Уволить его раньше на Банковой якобы передумали, чего нельзя сказать о директоре НАБУ. В ближайшее время Рада может изменить профильный закон и отправить Артема Сытника в отставку.

Владимир Зеленский один за другим теряет соратников, которые были с ним еще со времен президентской кампании. Большинство кадровых перемен в новой власти обусловлены "волей народа", которая выражается в результатах соцопросов. Другое дело, что даже непредумышленно, эти изменения иногда могут совпадать с интересами вполне конкретных и влиятельных людей.

Над текстом также работала Ульяна Безпалько.