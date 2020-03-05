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Госдума окончательно упростила получение гражданства РФ для украинцев

Новости » Политика     05.03.2020 - 13:34
Госдума окончательно упростила получение гражданства РФ для украинцев
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Украинцам отменили обязательную сдачу экзаменов по русскому языку

Государственная дума Российской Федерации приняла закон об упрощении получения гражданства России для украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня российский парламент отменил необходимость сдачи экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка. Этот статус позволяет получить гражданство России в упрощенном порядке.

Согласно новому закону, украинцы, которые свободно владеют русским языком, получают статус носителя без прохождения экзамена, однако при условии личной подачи заявления.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявляла, что раздача так называемых "паспортов" на оккупированном Донбассе является средством легализации российских наемников.

Кроме того, стало известно, что Россия готовится раздавать паспорта без отказа от старого гражданства. Москва меняет российское законодательство согласно поручению президента Владимира Путина, согласно которому в Россию необходимо привлечь от 5 млн до 10 млн новых граждан. При этом в российском правительстве не скрывают, что главной целью данных инициатив является "защита граждан России за рубежом".

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