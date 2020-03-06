ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шмыгаль хочет возобновить поставки воды в Крым

Новости » Политика     06.03.2020 - 02:32
Шмыгаль хочет возобновить поставки воды в Крым
Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com)

По словам премьера, отсутствие водоснабжения в Крым может привести к гуманитарной катастрофе

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", сообщает РБК-Украина.

По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут", - сказал Шмыгаль.

Напомним, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Затем он сказал, что во фракции "Слуга народа" никогда не поднимался вопрос о возобновлении поставок воды в Крым.

Заявление стало резонансным, ее комментировали в администрации Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В частности, новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым.

Шмыгаль пообещал конструктивное сотрудничество с МВФ Дубилет останется в команде Шмыгаля, но пока без должности
Новости Украины Денис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь