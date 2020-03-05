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В Новых Санжарах эвакуированные из Китая вышли с обсервации

Новости » Общество     05.03.2020 - 12:18
В Новых Санжарах эвакуированные из Китая вышли с обсервации
Фото: медцентр "Новые Санжары" (ngu.gov.ua)

За две недели ни у кого не обнаружили симптомов коронавируса

В Новых Санжарах завершился период обсервации эвакуированных граждан из китайского Уханя. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

За время обсервации, которая длилась 14 дней, ни у кого из помещенных на карантин не было зафиксировано симптомов коронавируса. Таким образом все были выписаны из санатория "Новые Санжары".

Всем, кто находился на эвакуации должны выдать справки об отсутствии коронавируса и о пребывании в обсервации. Украинцев на автобусах развезут по домам, а иностранцев - в Киев.

Приїзд Зеленського в Нові Санжари

Стрім з Нових Санжар. Приїзд Зеленського, виписка людей з санаторію.

Опубліковано Суспільне UA: Полтава Четвер, 5 березня 2020 р.

Напомним, 20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 49 украинцев и 25 иностранцев. Рано утром самолет с эвакуированными приземлился в Харькове, после чего отправился в медцентр "Новые Санжары" в Полтавской области. При этом в Новых Санжарах люди вышли на протесты против размещения на обсервацию в местном медцентре. В результате протестов пострадали 9 правоохранителей, задержаны более 20 человек.

Отметим, 3 марта в Украине зафиксировали первый случай коронавируса у мужчины в Черновцах. До этого он путешествовал на территории Италии.

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