Отставка Богдана и заявление Арахамии про воду в Крым: новости за 11 февраля

Коллаж РБК-Украина

Андрей Богдан уволен с должности главы Офиса президента, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласен пустить воду в Крым, в Киеве хотят переименовать станцию метро. Подробнее о том, что произошло во вторник, 11 февраля, - в материале РБК-Украина

Зеленский уволил Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Вместо Богдана Офис президента возглавил помощник президента Андрей Ермак.

В ОП сделали заявление после отставки Богдана.

Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на уступки Путина по Донбассу

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

Арахамия отметил, в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины.

У Путина назвали главного куратора украинского направления

Главным куратором украинского направления в политике Кремля является замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Козак на новой должности "занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами".

Суд отменил заочный арест Клюева

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева. Об этом говорится в решении суда.

Суд считает обоснованным подозрение о совершении Клюевым уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявить обвинение.

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии возросло до 174

Еще 39 человек, включая одного сотрудника, заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным общественного вещателя NHK, общее количество инфицированных на корабле составляет 174 человека.

Зеленский уволил Лутковскую и нашел ей замену

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от выполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую. Об этом говорится в указе президента.

Ранее СМИ писали, что Лутковская сложила свои полномочия 29 января. Она была на этой должности с 3 июня 2019 года.

Онищенко просит политического убежища в Германии

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища. Об этом сообщил в разговоре с DW адвокат украинца Инга Миноджио.

По словам адвоката, в Украине "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах". Также он говорит, что главный политический оппонент Онищенко - Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что якобы представляет опасность для бывшего депутата.

Палестина привержена миру с Израилем, - Аббас

Палестина отклонила "мирный план Трампа" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, при этом палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приверженности миру с Израилем. Об этом Аббас заявил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН, передает The Jerusalem Post.

По словам лидера Палестины, "мирный план Трампа" не может обеспечить мир в регионе, поскольку он нарушает международное право. При этом Аббас отметил, что не против еврейского народа, а против "любого, кто нападает на Палестину, независимо от религии".

Суд заблокировал доступ к сайтам букмекерских контор и онлайн-казино

Печерский районный суд Киева запретил доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Отмечается, что среди заблокированных сайтов онлайн площадки букмекерских контор Favorit, Parimatch и других в связи с обвинением в занятии игорным бизнесом.

В Киеве хотят переименовать станцию метро: что известно

Одну из станций метро Киева хотят переименовать. Речь идет о станции "Дорогожичи" на зеленой ветке метрополитена. С такой инициативой обратились к киевским властям в Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр".

В центре хотят присвоить станции на Сырецко-Печерской линии название "Бабий Яр". Причем все расходы по финансированию мероприятия готов взять на себя благотворительный фонд организации.