Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на уступки Путина по Донбассу

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Арахамия будет считать это достаточным компромиссом

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

Арахамия отметил, в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины.

"Если дать воду в Крыму, но иметь большое какое-то преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, буду это считать достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел, потому что в Крыму, так или иначе, водой будут пользоваться граждане Украины", - отметил он.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич опроверг информацию по вопросу возможного восстановления водоснабжения в аннексированный Крым.

Отметим, заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева ранее в интервью РБК-Украина рассказала, что Украина не планирует восстанавливать водоснабжение и транспортное сообщение с аннексированным Крымом до полной деоккупации. Она также сообщала, что Россия завезла в Крым полмиллиона человек за время оккупации.