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Онищенко просит политического убежища в Германии

Новости » Политика     11.02.2020 - 17:33
Онищенко просит политического убежища в Германии
Фото: Александр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

По словам адвоката, в Украине "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах"

Бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко просит Германию о предоставлении политического убежища. Об этом сообщил в разговоре с DW адвокат украинца Инга Миноджио.

По словам адвоката, в Украине "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах". Также он говорит, что главный политический оппонент Онищенко - Петр Порошенко - "даже после потери власти остается очень влиятельным", что якобы представляет опасность для бывшего депутата.

"В Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", - подчеркнул адвокат.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко должны экстрадировать в Украину из Испании, где он скрывается от следствия. По его словам, бывший нардеп проиграл все судебные процессы в Испании и есть решение о его экстрадиции.

Отметим, в феврале 2019 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".

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Новости Украины ГерманияАлександр Онищенкополитическое убежище
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