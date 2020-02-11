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Суд отменил заочный арест Клюева

Новости » Политика     11.02.2020 - 15:50
Суд отменил заочный арест Клюева
Фото: Андрей Клюев (partyofregions.com.ua)

ВАКС не нашел оснований для ареста Клюева

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра Андрея Клюева. Об этом говорится в решении суда.

Суд считает обоснованным подозрение о совершении Клюевым уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявить обвинение.

При этом судьи отмечают, в материалах судебного производства не содержатся достаточные основания, которые бы указывали, что подозреваемый будет принимать меры по уничтожению, сокрытию или искажению любой из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления, и препятствовать другим образом.

Ранее также сообщалось об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения. В частности, ограничения были сняты с Андрея Клюева, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора и Артема Пшонки.

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