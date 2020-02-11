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В ОП сделали заявление после отставки Богдана

Новости » Политика     11.02.2020 - 14:54
В ОП сделали заявление после отставки Богдана
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Как известно, сегодня Зеленский подписал указ об увольнении Богдана

В Офисе президента после отставки главы АП Андрея Богдана заявили, что смена руководителя офиса не повлияет на политический курс государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

В ОП сообщили, что с сегодняшнего дня Офис президента возглавляет Андрей Ермак, поскольку Богдан подал в отставку.

"Смена руководителя Офиса президента Украины никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди - важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского. Офис президента уверен, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью", - сообщили в ОП.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Богдана с должности главы ОП и о назначении Ермака вместо него.

Отметим, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Зеленского, в его команде есть конфликты и он не исключает кадровые перестановки в Офисе президента. Зеленский заявил, что в ОП работают профессиональные люди, но есть конфликты, поэтому "100% кого-то будем терять". При этом, он подчеркнул, что приходится работать не только с теми, кому он доверяет.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАндрей Богдан
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