ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил Лутковскую и нашел ей замену

Новости » Политика     11.02.2020 - 16:48
Зеленский уволил Лутковскую и нашел ей замену
Фото: Валерия Лутковская (president.gov.ua)

Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в подгруппе ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Геннадия Кузнецова представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от выполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую. Об этом говорится в указе президента.

В указе Зеленского говорится "уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В.Лутковскую".

Зеленский уволил Лутковскую и нашел ей замену

Ранее СМИ писали, что Лутковская сложила свои полномочия 29 января. Она была на этой должности с 3 июня 2019 года.

Добавим, Геннадий Кузнецов - генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014-23 января 2015).

Также добавим, что завтра состоится заседание ТКГ.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Его место занял Андрей Ермак.

Ранее сообщалось, что Богдан написал заявление об отставке еще в августе, информацию подтверждал лично Зеленский. В итоге новости об отставке оказались фейком. Слухи подогревались на фоне скандалов, связанных с влиянием олигарха Игоря Коломойского на президента через главу Офиса президента.

Зеленский: обменов пленными будет несколько В ОП сделали заявление после отставки Богдана
Новости Украины Владимир ЗеленскийКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь