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Зеленский уволил Богдана

Новости » Политика     11.02.2020 - 11:33
Зеленский уволил Богдана
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Богдан уволен с должности главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу от 11 февраля 2020 года, Богдан уволен с должности руководителя Офиса президента.

Зеленский уволил Богдана

Фото: указ президента

Отметим, накануне источники РБК-Украина во власти заговорили о возможной отставке Богдана. В то же время они не подтверждали, но и не опровергали такую возможность.

Уже сегодня стало известно, что место Богдана в Офисе президента займет Андрей Ермак, который до этого был первым помощником Зеленского.

Зеленский допускает отставки в Офисе президента из-за конфликтов в команде
Новости Украины Владимир ЗеленскийувольнениеАндрей Богдан
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