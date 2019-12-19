Отмена депутатской неприкосновенности и смена меры пресечения Пашинскому: новости за 18 декабря

Коллаж РБК-Украина

Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность, Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа, бывшего нардепа Сергея Пашинского отпустили под домашний арест. Подробнее о том, что произошло в среду, 18 декабря, - в материале РБК-Украина

Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", передает корреспондент РБК-Украина. За закон проголосовал 291 парламентарий.

Теперь уголовное дело против нардепа сможет открывать исключительно генпрокурор.

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.

Вторая статья - препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте - набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутреннему паспорту

Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение о запрете пересекать границу с Российской Федерацией по внутренним паспортам со следующей весны. Украинцы с 1 марта будут пересекать границу с РФ только по загранпаспортам. РБК-Украина разбиралось с нововведениями для украинцев с 1 марта 2020 года.

Президент подписал закон об особом статусе Донбасса

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады. Особый статус Донбасса продлевают на год.

Вероятность контракта с "Газпромом" до 1 января приближается к нулю, - Коболев

Вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 года приближается к нулю. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент РБК-Украина.

Коболев выразил надежду, что новый контракт будет подписан. Однако, по его словам, вероятность подписания до 1 января 2020 года невелика.

Обмен пленными и перемирие: что обсуждала ТКГ после нормандского саммита

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) при участии представителей ОРДЛО заявила о своей приверженности полной и всеохватывающей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мероприятий по поддержанию этого режима и обсудила вопрос обмена удерживаемыми. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, сегодня украинская делегация прибыла в Минск с четким пониманием о необходимости реализации договоренностей лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

Пашинского отпустили под домашний арест

Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил его адвокат Андрей Федур.

Судья удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского до 29 января 2020 года.

Бывшему народепу квалифицируют умышленное тяжкое телесное повреждение.

Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ в деле Маркива, - NYT

Итальянский суд использовал фейковые материалы российских СМИ в деле украинского военного Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечалось, большая часть доказательств, что Маркив координировал артиллерийский удар, в результате которого погиб итальянский военный фотограф на Донбассе, была получена с его электронных устройств. Однако позже оказалось, что среди доказательств, представленных итальянской прокуратурой, были сообщения из публикаций, которые являются источниками российской пропаганды.

Стали известны имена экс-нардепов, которым НАБУ объявило подозрение

Антикоррупционные органы подозревают в получении незаконной компенсации расходов на жилье в Киеве бывших нардепов Руслана Сольвара и Дмитрия Колесникова. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По словам источника, бывший нардеп от БПП Руслан Сольвар подозревается в незаконном получении компенсаций на номер в гостинице "Киев", хотя получил по наследству квартиру в столице. Следствие утверждает, что Сольвар скрыл данный факт и незаконно получил более 360 тыс. гривен.

Убийство Шеремета: полиция опубликовала разговоры Антоненко о мине и видео ее изъятия

Полиция опубликовала смс, разговоры подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко о мине и видео ее изъятия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что перед обыском в квартире подозреваемый Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину.