Рада сделала еще один шаг для окончательного снятия депутатской неприкосновенности

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Уголовное дело против нардепа сможет открывать исключительно генпрокурор

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 253 нардепа.

Изменения в УПК

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности, при этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования против нардепа, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.

Предусматривается определить возможность начала уголовного дела, где вероятным фигурантом является депутат Рады, исключительно генеральным прокурором (лицом, исполняющим его обязанности). Предлагается, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы депутата ВР, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть поддержаны генпрокурором или исполняющим его обязанности.

Предлагается определить, что рассмотрение таких ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС.

Также предусматривается возможность обжалования соответствующих решений.

Изменения в закон "О статусе народного депутата"

В ЗУ "О статусе народного депутата Украины" также вносятся изменения, которыми определяется, что:

нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету (соответствующая норма предусмотрена Конституцией Украины);

особенности начала досудебного расследования по нардепа, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата ВР определяются нормами Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Из Регламента Верховной рады исключаются нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержание или арест.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября в парламенте появился текст законопроекта №2237, которым предлагается разрешить прослушку народных депутатов.

Добавим, профильный комитет ВР подчеркивал, что нецелесообразно в законопроекте президента Владимира Зеленского №1009 поднимать вопрос о снятии депутатской неприкосновенности и внесении изменений в закон Украины о статусе народного депутата. Члены комитета рекомендовали разработать отдельный закон. Поэтому нардепы приняли законопроект №1009 во втором чтении без нормы о разрешении на прослушку нардепов.