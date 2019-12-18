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Стали известны имена экс-нардепов, которым НАБУ объявило подозрение

Новости » Политика     18.12.2019 - 15:42
Стали известны имена экс-нардепов, которым НАБУ объявило подозрение
Фото: Руслан Сольвар и Дмитрий Колесников (коллаж РБК-Украина)

В незаконном получении компенсаций подозревают Колесникова и Сольвара

Антикоррупционные органы подозревают в получении незаконной компенсации расходов на жилье в Киеве бывших нардепов Руслана Сольвара и Дмитрия Колесникова. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По словам источника, бывший нардеп от БПП Руслан Сольвар подозревается в незаконном получении компенсаций на номер в гостинице "Киев", хотя получил по наследству квартиру в столице. Следствие утверждает, что Сольвар скрыл данный факт и незаконно получил более 360 тыс. гривен.

Отметим, вчера детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему нардепу VIII созыва, который тоже получил компенсацию на номер в гостинице "Киев" в размере почти 740 тыс. гривен. По данным источника, подозрение объявили представителю "Оппозиционного блока" Дмитрию Колесникову.

Напомним, ранее сообщалось, что директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском суде и был признан виновным в коррупции. Отметим, речь идет о его отдыхе, который оплачивали третьи лица на сумму около полумиллиона гривен. Согласно законодательству, Сытник должен был отразить это в своей декларации.

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