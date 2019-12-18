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Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ в деле Маркива, - NYT

Новости » В мире     18.12.2019 - 14:51
Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ в деле Маркива, - NYT
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, суд использовал материалы сепаратистских новостных ресурсов Донбасса

Итальянский суд использовал фейковые материалы российских СМИ в деле украинского военного Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечалось, большая часть доказательств, что Маркив координировал артиллерийский удар, в результате которого погиб итальянский военный фотограф на Донбассе, была получена с его электронных устройств.

Однако позже оказалось, что среди доказательств, представленных итальянской прокуратурой, были сообщения из публикаций, которые являются источниками российской пропаганды.

"Включение двух видеороликов от Russia Today, а также материалы на сепаратистском сайте "Русская весна", поставило вопрос о том, в какой степени фейковые новости, проникая в западные средства массовой информации и выборы, теперь проникают в западные страны и их суды", - говорится в сообщении.

Итальянские прокуроры в свою очередь заявили, что не считают материалы Russia Today решающими в приговоре, а суду присяжных не разрешается обсуждать то, что убедило их в виновности Маркива.

"Но включение в суд пропаганды и дезинформации, независимо от ее убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков", - говорится в материале издания.

Также отмечается, что в декабре либеральная партия "Большая Европа" утверждала, что судебный процесс был испорчен "слухами и предрассудками", и просила Европейский союз направить наблюдателей на апелляционный процесс, который, как ожидается, начнется этой весной.

Напомним, ранее сообщалось, что Маркив содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

Также РБК-Украина писало, что к защите Маркива, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко.

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