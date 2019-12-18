Президент подписал закон об особом статусе Донбасса

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Особый статус Донбасса продлевают на год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения законопроекта №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" - 18 декабря возвращен с подписью от президента.

"В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020". Этот закон вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте закона.

Напомним, 10 декабря в Раде зарегистрировали изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). А 11 декабря нардепы одобрили данный проект закона за основу и в целом.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.