Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа

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Трампа обвинили в злоупотребление властью и препятствовании работы Конгресса США

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина.

За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216.

Вторая статья - препятствование работе Конгресса - набрала 229 голосов при необходимых 216.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США проводит заседание, в ходе которого решится будет ли импичмент американскому президенту Дональду Трампу.

10 декабря демократы Палаты представителей США выдвинули два обвинения президенту Трампу. Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса Соединенных Штатов.

Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента президента до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.

Как известно, президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.