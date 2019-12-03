Денисова рассказала, в какой колонии в Италии отбывает наказание Маркив

Фото: Виталий Маркив (Радио Свобода)

Украинский омбудсмен посетила Маркива

Уполномоченный верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, в какой колонии в Италии находится осужденный украинский военный Виталий Маркив. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Отметим, что Маркив был осужден якобы за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли.

"Виталий содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления. Во время общения Виталий отметил, что для него эта встреча была ожидаемая и чрезвычайно важна", - сообщила Денисова.

Она также подчеркнула, что дело Маркива основывается на показаниях единственного свидетеля - французского журналиста. При этом следствие не проводило никаких экспертиз.

Также она отметила, в официальных документах по делу итальянская сторона отмечает пребывания Виталия Маркива в составе парамилитарных структур. А на самом деле украинец принадлежал к военнослужащим Национальной гвардии Украины.

Напомним, в ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что к защите Маркива, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко.