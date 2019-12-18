Украина отменяет упрощенное пересечение границы с РФ: что это значит

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Украинцы с 1 марта будут пересекать границу с РФ только по загранпаспортам

Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение о запрете пересекать границу с Российской Федерацией по внутренним паспортам со следующей весны. РБК-Украина разбиралось с нововведениями для украинцев с 1 марта 2020 года.

Какой режим действует сейчас

Режим поездок граждан Украины и России регулируется соглашениями от 1997 и 2011 годов, которые позволяют пересекать границу с внутренним паспортом, загранпаспортом, дипломатическим и т. д. В то же время в законе, который регулирует порядок въезда и выезда граждан Украины, нет упоминания о внутреннем паспорте.

Причины отмены упрощенного порядка

По данным Пограничной службы, низкая степень защиты паспорта гражданина Украины в форме книжечки и свидетельства о рождении приводит к росту случаев подделки этих документов. А бумажный паспорт может использоваться для пересечения границы третьими лицами, в том числе преступниками.

В то же время в паспорте и свидетельстве о рождении не содержится информация латиницей, что делает невозможным автоматическое считывание информации с документов при пограничном контроле, а также проверку по базам Интерпола.

В правительстве пришли к выводу, что в условиях агрессии России упрощенный режим пересечения границы создает непропорциональные угрозы национальной безопасности.

Что будет с 1 марта 2020

С 1 марта 2020 года отменяется возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Предполагается, что такая отсрочка позволит заинтересованным украинцам оформить паспорта для выезда за границу.

Отметим, с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.