Открытие рынка земли в Украине: за что будет голосовать Рада

Доработанный закон о рынке земли рассмотрят во втором чтении
На 6 февраля в Верховной раде запланировано голосование за законопроект о рынке земли. Нардепы рассмотрят документ во втором чтении с учетом внесенных изменений. Все подробности - в материале РБК-Украина.
В земельный закон внесли 4 тыс. правок
На пленарном заседании ВР в четверг парламентарии продолжат работу над земельной реформой. Законопроект об открытии рынка земли № 2178-10 был принят за основу в ноябре 2019 года, и ко второму чтению в него внесли 4 тыс. правок. Процедуру рассмотрения данных поправок определят в сессионном зале.
Голосование за земельный закон может затянуться. По словам главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, 6 февраля в парламенте будет “земельная ночь”. Нардепы намерены голосовать “до победы” и планируют завершить работу к 3-4 утра пятницы
Изменения в законопроект о рынке земли
В начале января 2020 на сайте Верховной рады была обнародована финальная версия законопроекта об обороте земли. В итоговый документ внесены следующие правки:
Приобретение права собственности на землю
В доработанном законопроекте снижен лимит на покупку земли с 210 тыс. га до 10 тыс. га в одни руки.
Стоит отметить, что принятие закона об обороте земли является лишь частью внедрения земельной реформы.Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что рынок земли в Украине заработает только к концу 2020 года. Парламенту предстоит принять еще ряд законопроектов по согласованию всех земельных вопросов для функционирования рынка.
Как голосовали нардепы за земельный закон в первом чтении
13 ноября 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект об открытии рынка земли № 2178-10. Против проголосовали 52 нардепа, воздержались 57 депутатов. Голосов “за” хватило для принятия законопроекта за основу.
Большинство фракций выступали против снятия моратория на продажу земли. Депутаты "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" блокировали трибуны Рады во время пленарного заседания.
Фактически законопроект поддерживала только фракция "Слуга народа" (227 нардепов). Трое представителей СН проголосовали против, еще 16 воздержались. Также за принятие земельного закона в первом чтении проголосовало 13 внефракционных депутатов.
Большинство депутатов "Оппозиционной платформы - За життя" отсутствовали в зале по результатам голосования. Во фракции "Европейская солидарность" трое не голосовали, остальные проголосовали против. Также против законопроекта выступила фракция "Батькивщина".
Представители фракции "Голос" воздержались от голосования, как и большинство в депутатской группе "За майбутне".
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова в ноябре прошлого года, 63,4% респондентов высказались против снятия моратория на куплю-продажу земли. В случае проведения референдума, 20,1% украинцев поддержали бы открытие земельного рынка.