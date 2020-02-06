Открытие рынка земли в Украине: за что будет голосовать Рада

На 6 февраля в Верховной раде запланировано голосование за законопроект о рынке земли. Нардепы рассмотрят документ во втором чтении с учетом внесенных изменений. Все подробности - в материале РБК-Украина.

В земельный закон внесли 4 тыс. правок

На пленарном заседании ВР в четверг парламентарии продолжат работу над земельной реформой. Законопроект об открытии рынка земли № 2178-10 был принят за основу в ноябре 2019 года, и ко второму чтению в него внесли 4 тыс. правок. Процедуру рассмотрения данных поправок определят в сессионном зале.

Голосование за земельный закон может затянуться. По словам главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, 6 февраля в парламенте будет “земельная ночь”. Нардепы намерены голосовать “до победы” и планируют завершить работу к 3-4 утра пятницы

Изменения в законопроект о рынке земли

В начале января 2020 на сайте Верховной рады была обнародована финальная версия законопроекта об обороте земли. В итоговый документ внесены следующие правки:

право собственности на землю могут получить только физические лица - граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община;

банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет;

допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины возможен только после принятия соответствующего решения на референдуме;

юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума;

иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

Приобретение права собственности на землю

В доработанном законопроекте снижен лимит на покупку земли с 210 тыс. га до 10 тыс. га в одни руки.

после запуска земельной реформы будет водиться трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Независимо от количества учрежденных предприятий, ни один собственник земли совокупно не сможет владеть более 10 тыс. га;

в случае превышения нормы, избыточная земля будет продана на электронных торгах. Земельный закон предусматривает введение системы контроля путем синхронизации всех реестров собственников;

расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме, что позволит бороться с теневыми схемами . Покупатель должен документально подтвердить источник происхождения средств.

. Покупатель должен документально подтвердить источник происхождения средств. цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Стоит отметить, что принятие закона об обороте земли является лишь частью внедрения земельной реформы.Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что рынок земли в Украине заработает только к концу 2020 года. Парламенту предстоит принять еще ряд законопроектов по согласованию всех земельных вопросов для функционирования рынка.

Как голосовали нардепы за земельный закон в первом чтении

13 ноября 2019 года 240 депутатов поддержали законопроект об открытии рынка земли № 2178-10. Против проголосовали 52 нардепа, воздержались 57 депутатов. Голосов “за” хватило для принятия законопроекта за основу.

Большинство фракций выступали против снятия моратория на продажу земли. Депутаты "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" блокировали трибуны Рады во время пленарного заседания.

Фактически законопроект поддерживала только фракция "Слуга народа" (227 нардепов). Трое представителей СН проголосовали против, еще 16 воздержались. Также за принятие земельного закона в первом чтении проголосовало 13 внефракционных депутатов.

Большинство депутатов "Оппозиционной платформы - За життя" отсутствовали в зале по результатам голосования. Во фракции "Европейская солидарность" трое не голосовали, остальные проголосовали против. Также против законопроекта выступила фракция "Батькивщина".

Представители фракции "Голос" воздержались от голосования, как и большинство в депутатской группе "За майбутне".

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова в ноябре прошлого года, 63,4% респондентов высказались против снятия моратория на куплю-продажу земли. В случае проведения референдума, 20,1% украинцев поддержали бы открытие земельного рынка.