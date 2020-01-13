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В Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли

Новости » Политика     13.01.2020 - 15:13
В Раде презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли
Фото: председатель комитета Николай Сольский (РБК-Украина)

В частности, объяснили, кто может быть участником рынка

В аграрном комитете презентовали окончательную версию законопроекта о рынке земли . Об этом заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в итоговой версии говорится о том, что участниками рынка могут быть только физические лица - граждане Украины, юридические лица, которые учреждены гражданами Украины, государство и местная община.

Он также подчеркнул, что в законопроекте ко второму чтению учтено, что допуск иностранцев возможен только после принятия такого решения на референдуме.

"Вместе с тем, было много правок, которые дополнительно дополняют те ограничения относительно лиц, которые могут приобрести землю. В частности, это такие категории граждан и юрлиц. Во-первых, когда мы говорим об ограничении, то даже при условии референдума запрещается осуществлять сделки, стороной которых являются иностранцы или юридические лица, учрежденные иностранными гражданами с землями сельскохозяйственного назначения в 50-ти километровой зоне", - добавил он.

Председатель комитета также отметил, что в доработанном ко второму чтению законопроекте о рынке земли даже при условии проведения референдума запрещается покупать землю юрлицам, участниками которых являются граждане государства агрессора.

"Кроме того, даже при условии проведения референдума запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора или другие государства, в которых невозможно установить конечного бенефициара, или если они зарегистрированы в оффшорных зонах; членам террористических организаций, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, - отметил Сольский

Напомним, комитет по вопросам аграрной и земельной политики на заседании 28 декабря 2019 года рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли.

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.

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